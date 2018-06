La Cisl: «Nodo Wanbao a parte, occupazione in crescita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LETTURABELLUNO Economia in ripresa e occupazione in crescita a livello provinciale ma ci sono ancora situazioni critiche che devono essere affrontate in modo sinergico. La grave situazione in cui versano due delle più grosse aziende della sinistra Piave, la Wanbao Acc di Mel che vedrà il prossimo 18 luglio l'apertura del licenziamento collettivo per 93 lavoratori e su cui i sindacati sono impegnati per cercare di trovare una soluzione alternativa e la Ideal Standard di Trichiana dove i sindacati hanno presentato un'ipotesi di accordo che...