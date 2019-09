CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CHIUSURABELLUNO Ringraziati e alla fine anche premiati. Dopo settimane di lavoro tra uffici e spazi aperti della città ieri è arrivato il momento della stretta di mano con il sindaco Jacopo Massaro, per l'oltre sessantina di ragazzi impegnati nelle attività di Estate Partecipando e nei progetti di Scuole in Rete. Ancora una volta i mesi estivi sono stati l'occasione per un incontro tra generazioni. Una trentina di studenti, grazie al progetto di Scuole in rete, ha tenuto corsi di informatica agli anziani negli spazi dell'istituto Calvi....