«La Cgil lancia messaggi fuorvianti»

BELLUNO«Prima non si fanno mai vedere e poi a cose fatte, e bene, vengono, firmano e pure criticano. Un atteggiamento paradossale». Queste, in sintesi, le considerazioni che Gino Comacchio, sindacalista della Funzione pubblica Cisl, riserva al collega della Cgil Gianluigi Della Giacomo sul tema progressioni dei dipendenti del Comune di Belluno. «Qualche giorno fa a Palazzo Rocco abbiamo chiuso una contrattazione molto importante - spiega Comacchio - per la quale la Cisl ha richiesto incontri specifici e presentato documentazioni. Con la...