LA CERIMONIA

BELLUNO Sono tre i nuovi cavalieri in provincia di Belluno: Antinesca De Pol, il luogotenente dei carabinieri Gianni Longo, comandante della stazione di Trichiana ed Massimo Trento. La cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana si è tenuta ieri pomeriggio nella storica cornice di Sala Zanardelli, a Palazzo dei Rettori, alla presenza di autorità civili e militari. La cerimonia è stata impreziosita dall'esecuzione di alcuni brani da parte dei ragazzi Vox Junior della Nova Cantica di Belluno, magistralmente diretti da Luciano Borin.

IL DISCORSO

A fare gli onori di casa il prefetto Adriana Cogode che ha aperto l'evento con un discorso con cui ha toccato i temi del lavoro, giovani, sicurezza, ambiente e i grandi eventi che aspettano la provincia, Cortina 2021 e Olimpiadi. Alla fine si è commossa ricordando il padre, recentemente scomparso, che non ha fatto in tempo a vederla prefetto. «È Natale - ha detto - e non posso sottrarmi a una doverosa intima digressione personale. Un grazie e un pensiero commosso al mio caro papà, recentemente scomparso che mai avrebbe voluto andarsene senza coronare il suo sogno di vedermi prefetto. Purtroppo non ha fatto in tempo. Mi ha dispensato fiducia, coraggio e spirito di sacrificio invogliandomi sempre e comunque ad apprezzare la forza delle relazioni umane e la bellezza della vita».

LE ONORIFICENZE

Le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze verso la Nazione. Sono cavalieri: Antinesca De Pol, Massimo Trento e il Luogotenente Gianni Longo. Antinesca De Pol, di Domegge, è da anni attiva nel mondo del volontariato, in cui opera nella Caritas, Telefono azzurro e l'associazione italiana lotta contro le leucemie (Ail). «Ha trascorso la sua vita lavorativa collaborando nell'azienda di famiglia - si legge nei motivi - e si è contraddistinta per l'impegno nelle associazioni di categoria degli artigiani». È dal 2010 Presidente dell'associazione nazionale anziani pensionati (Anap) di Confartigianato Belluno, nonché dal 2015, per il medesimo organismo, vice presidente regionale e membro della giunta a livello nazionale. A consegnarle l'onorificenza ieri il prefetto e il sindaco di Domegge, Achill Barnabò. Il luogotenente dei carabinieri, Gianni Longo è comandante della stazione carabinieri di Trichiana dal 2 gennaio 2000 ed è già stato insignito di diverse onorificenze tra le quali la Croce d'oro con Torre per l'anzianità di servizio. A consegnargli il nuovo, più importante, riconoscimento ieri il presidente della Provincia, Roberto Padrin, con il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Francesco Rastelli e il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Il vescovo Renato Marangoni e il sindaco di Sovramonte, Federico Dalla Torre hanno consegnato l'onorificenza a Massimo Trento che «si contraddistingue per l'impegno sociale a favore della comunità, portato avanti con tenacia e spirito di sacrificio». Nel 1990 ha fondato a Sovramonte il circolo ricreativo Arcadia, rimasto attivo sino al 2000. Dal 2001 al 2005 è stato consigliere comunale di Sovramonte. Dal 2014 è cofondatore e tesoriere dell'associazione di volontariato Astrantia.

Olivia Bonetti

