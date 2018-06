CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIABELLUNO Sono dieci anni che il Ministero dell'Istruzione dedica una giornata particolare all'inaugurazione dell'anno scolastico. E nel prossimo mese di settembre sarà la quarta volta che il Veneto verrà rappresentato dalle Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace. La cerimonia si terrà al Quirinale alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno.L'Ufficio Scolastico regionale ha quindi scelto un'altra volta le Scuole in Rete di Belluno, che si sono presentate inviando alla...