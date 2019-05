LA CERIMONIA BELLUNO La libertà dentro una canzone. Secondo Jovanotti e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CERIMONIABELLUNO La libertà dentro una canzone. Secondo Jovanotti e tra l' Inno alla gioia e le parole di Giorgio Gaber: La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Ma senza Bella Ciao cantata dagli studenti. Motivo questo di una montata- e smontata polemica. A lanciare lo strale è Quinto Piol sottolineando come, all'interno «della significativa mattinata alla chiesetta de La Rossa e alle scuole elementari di Fiammoi», mancasse...