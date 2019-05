CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIABELLUNO Da ieri, ci sono 37 piccoli bellunesi in più. Il Comune di Belluno ha infatti rinnovato quella che ormai è una tradizione del capoluogo, con l'edizione 2019 della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini nati in Italia da genitori stranieri. Il momento di festa, ma istituzionale, si è tenuto ieri mattina al Teatro Comunale. Dei 37 nuovi bellunesi, 11 hanno partecipato al felice momento con la famiglia e sono saliti sul palco in braccio ai loro genitori per ritirare l'attestato consegnato dal...