La Casparetha è salva grazie alla neve si scia

CANALE D'AGORDOC'è la neve e la Casparetha ora è salva. Sabato 16 febbraio ritorna la 14^ edizione della camminata competitiva e non aperta alle categorie Ciaspe e sci d'alpinismo in notturna, attraverso un percorso che da piazza Papa Luicani porta in località Pian de Sabion dove è situato il traguardo al campeggio Lastei. L'organizzazione è curata da Polisportiva Canale, Comune di Canale, gruppo Ana Canale. Caviola, Sci club Canale, associazione volontari del sangue e Pro loco. La chiusura delle iscrizione quest'anno si fermerà a 700...