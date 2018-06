La carta etica dello sport è realtà potenzialità illustrate alle società

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FIRMABELLUNO La Carta etica è realtà anche a Belluno. Il documento è stato presentato venerdì sera in Sala Bianchi, all'interno della conferenza di illustrazione EticaMenteSport. In sala allenatori, rappresentanti di società e presidenti di federazioni per un documento che coinvolge tutto il mondo dello sport e che, probabilmente, darà il via a nuove idee. «Sono quattordici articoli che impegnano tutti gli attori, atleti, allenatori, dirigenti, istituzioni, genitori e sponsor, ad affrontare con etica l'attività sportiva - spiega...