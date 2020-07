SCUOLA

BELLUNO Tre 100 e lode, nove i 100/100 nei risultati degli Esami di Stato le cui commissioni hanno concluso i lavori fra ieri e ieri l'altro e che subito dopo hanno esposto i tabelloni alle porte d'ingresso del proprio Istituto. Contestualmente i risultati sono visibili da ciascun alunno anche all'albo online della scuola che però non è visibile a tutti, ma vi si può accedere solo con le credenziali di cui ciascuno studente è in possesso.

PAGELLE DA LODE

Le tre lodi si sono concentrate nelle due classi del Liceo Scientifico Galilei (2) e la 5A dell'indirizzo Linguistico del Liceo Renier; tre i cento in 5A del Galilei, due nella 5E e tre anche nella classe 5B del Liceo delle Scienze Umane al Renier; un ultimo 100 anche nella classe 5A del Linguistico.

LICEO GALILEI

Classe 5A, Scientifico: Simone Da Gioz 100 e lode, Roberta Secchi 100/100, Doralice Seraglia 100/100, Milena Steccazzini 100/100, Gloria Barnabò 82, Giorgio Bernardi 98, Caterina Brino 88, Davide Busetto 82, Elisa De Martin Pinter 78, Anna De Menech 86, Anna Faggioli 66, Martina Ferro Milone 96, Simone Fiorenzo 74, Pietro Longo 76, Leonardo Punzi 83, Giacomo Sacchet 97, Emanuele Salteri 85, Nicole Maria Jane Sharples 75, Annadora Zuanel 87. Galilei, classe 5E, opzione Scienze Applicate: Matteo Mognol 100 e lode, Marcello Castagna 100/100, Martino Scagnet 100/100, Francesco Accardi 72, Akel Fadwa 80, Nicolò Battistello 77, Giacomo Bocchese 92, Chiara Bortot 70, Riccardo Capriuoli 74, Angelo Cazzaro 86, Andrea Chiesura 97, Sergio Colussi 66, Luca Dal Pont 81, Lorenzo De Col 61, Filippo De Min 78, Luca Frare 93, Riccardo Fratta 70, Giovanni Helm 72, Chiara Lotto 73, Alessio Manunta 62, Nicolò Mezzavilla 86, Letizia Puzzini 78, Ilias Rejjali 68, Marco Salfi 86, Francesco Salvini 74, Alessio Sommacal 97, Giuseppe Tonello 70.

LICEO RENIER

Istituto Renier, classe 5B, indirizzo Scienze Umane: Gioia Chiesurin 100, Irene De Col 100/100,Ilaria Zampieri 100/100, Cecilia Benvegnù 90, Ellen Borga 88, Mariachiara Bristot 98, Martina Case 70, Monica Cavalet 99, Arianna Comina 82, Swami Cusin 88, Susanna Dall'Agnol 91, Ludovica De March 96, Carolina De Mori 98, Laura Giovanelli 92, Elisa Lena 99, Sara Murer 73, Anna Patt 74, Eva Reolon 95, Micol Ronchini 98, Astrid Torta 74. Istituto Renier, classe 5A, indirizzo Linguistico: Elena Sogne 100 e lode, Elisa Paniz 100/100, Beatrice Barp 90, Sophia Bessegato 75, Giulia Bez 76, Samuele Cimarosti 92, Nicola Da Pos 78, Ilaria Da Rin Nicolò 71, Sara Da Rold 80, Marco Dal Pont 93, Martina De Cesero 88, Martina Frena 80, Emma Gorza 72, Martina Isma 92, Elisa Lazzaris 90, Ilaria Renzo 90, Elisa Rossa 92, Federico Rossa 94, Giada Rossi 85, Giada Venz 76, Adriana Zambon 76.

