LA BOLLETTABELLUNO (dt) Vaia distrugge, Enel ricostruisce. E rimborsa. Il gestore delle linee elettriche di distribuzione sta provvedendo ai ristori per chi è stato colpito dall'uragano di fine ottobre. In particolare, sta erogando i rimborsi per le famiglie e le aziende che durante i giorni già bui della tempesta sono rimasti senza corrente elettrica. I soldi arriveranno direttamente in bolletta. Con importi diversi. Come mai? Dipende tutto dalla durata del black-out, non dalla portata dell'evento atmosferico. Per cui le cifre ballano. Ma...