Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA BATTAGLIABELLUNO Sarà la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassaizone a mettere la parola fine sulla battaglia che va avanti da anni e che vede uno contro l'altro Comune e Ministero dell'Interno. Tutto per l'affitto della caserma dei vigili del fuoco di via Col di Lana. Al centro della vicenda, iniziata con un vero buco nel bilancio di Palazzo Rosso per il canone non versato, è rimasta solo la questione dell'Iva che il Comune ha...