LA BATTAGLIABELLUNO Mettere e togliere camici e divisa è un lavoro e come tale va pagato. Il cosiddetto tema vestizione negli ospedali sarà al centro di un nuovo incontro tra l'Usl 1 Dolomiti e i sindacati. In prima linea la Cisl Funzione pubblica che chiede, attraverso una vertenza legale, che vengano riconosciuti i circa venti minuti di tempo quotidiani necessari al personale ospedaliero per indossare e togliere la divisa. Un tempo che se moltiplicato per 44 settimane all'anno, per gli ultimi 5 anni (i precedenti sono caduti in...