LA BATTAGLIABELLUNO Cedette gli immobili alla moglie, prima di venir condannato al pagamento di 319mila euro in una causa civile. Ma la lunga battaglia dell'impresa Silvio Pierobon dell'ingegnere Silvio Pierobon & C. sas di Belluno, per ottenere quei soldi è terminata senza successo. Il denaro spettavano alla Pierobon, come da sentenza del Tribunale di Belluno, ma la decisione della Cassazione, pubblicata ieri, ha confermato che l'operazione effettuata dal debitore era valida. Tutto inizia nel 2001 quando la ditta Silvio Pierobon avvia una...