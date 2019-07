La banda avrebbe effettuato in un mese 18 colpi per un bottino di 200mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DETTAGLIBELLUNO Lavoravano di notte armati di cesoie per tagliare i lucchetti nei camping dall'Alpago al Cadore, Cortina, fino alla Pusteria. In un mese avrebbero fatto 18 furti, con un giro d'affari di 200mila euro. Per ora sono in cella a Baldenich dalla notte tra venerdì e sabato solo per un episodio: il colpo da 26mila euro messo a segno quella notte al campeggio extra-lusso Caravan Park di Sesto. Ma le indagini del Commissariato di Cortina, coordinate nell'inchiesta aperta dal pm Katjuscia D'Orlando, sono solo all'inizio. Insomma sono...