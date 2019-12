La bacheca del volontariato fa un anno e cerca adesioni

L'ANNIVERSARIO

BELLUNO Compie un anno la Bacheca del Volontariato bellunese, pagina Facebook di riferimento per volontari e associazioni del territorio provinciale. Era nata dodici mesi fa, ad opera del Csv Belluno, per dare spazio alle numerose notizie afferenti agli enti del Terzo settore e sta crescendo di giorno in giorno. L'obiettivo però è quello che divenga punto di riferimento soprattutto per gli utenti alla ricerca di informazioni, dunque c'è bisogno di un ancora maggiore coinvolgimento dei responsabili di enti del Terzo settore, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, per farla crescere nel numero di utenti e di interazioni. Sulla bacheca virtuale vengono pubblicati e/o condivisi post relativi alle comunicazioni delle associazioni, agli eventi, a richieste varie (ad esempio di nuovi volontari, ausili, donazioni, ecc.). Ci sono associazioni che compaiono meno frequentemente ed è a loro che il Csv di Belluno si rivolge, invitandole a sfruttare il più possibile questo spazio gratuito per far conoscere la grande potenzialità del volontariato bellunese anche attraverso il social network. Avere visibilità è semplice: basta inviare una breve descrizione dell'evento o della notizia con data, luoghi e contenuto sintetico.

