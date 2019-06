La 19enne Nicoletta Tamburlin è seconda alla coreografica Regata dei Tre Golfi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Primi della 2ª classe alla Regata dei Tre Golfi. Anche una bellunese, Nicoletta Tamburlin, nel team che poche settimane fa è stata impegnata nella 65. edizione della Regata dei Tre golfi, nel Tirreno. 155 miglia che portano i concorrenti da Napoli a girare Ponza per poi ritornare verso Punta Campanella, girare gli isolotti de Li Galli e tagliare il traguardo a Capri. Per le barche d'epoca e classiche è previsto un percorso ridotto: hanno girato l'isola di Ventotene, anziché Ponza, risparmiando circa 40 miglia di regata come...