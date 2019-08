CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ULTIMATUMBELLUNO Il Nevegal annaspa, e sul futuro del Colle si addensano minacciosi nuvoloni scuri. Gli operatori lanciano l'ultimatum alle istituzioni, dal Comune alla Provincia, fino alla Regione Veneto: «Diteci cosa volete fare di questa montagna, se non esiste un piano fatecelo sapere, così ci troviamo tutti un altro lavoro prima che sia troppo tardi»,I TIMORIL'incertezza si trasforma presto in preoccupazione e Vivaio Dolomiti, che da tempo fa da megafono ai malumori del Nevegal, chiama in causa i politici. Tutti, di tutti i colori,...