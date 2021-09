Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COVIDBELLUNO L'Ulss Dolomiti fa sapere, con una nota, che sono iniziate le vaccinazioni delle donne in gravidanza dopo il percorso di counseling attivate dalle unità operative di ostetricia e ginecologia.Nella nota Ulss viene riportata la dichiarazione di una mamma intervistata dal personale interno: «Ho scelto di vaccinarmi per proteggere me e la mia bambina - ha avrebbe detto - mi sono documentata, ho chiesto consiglio al mio ginecologo e...