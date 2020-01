«L'Ulss si stringe alla famiglia»

«La giornata di ieri è stata colpita dalla morte tragica e prematura della giovanissima Giulia». In una nota i vertici dell'azienda sanitaria hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia della piccola Giulia, scomparsa prematuramente ad appena dieci anni a causa di un malore improvviso.

«L'Ulss Dolomiti tutta si stringe - rileva una nota della struttura - alla dottoressa Casanova, stimato medico in servizio al Pronto Soccorso di Belluno, e a tutta la sua famiglia per l'improvvisa perdita della piccola figlia.

La direzione e tutta l'Azienda è profondamente colpita e addolorata per il grave lutto». A riservare un messaggio personale è stato il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno: «Da genitore, non riesco a trovare le parole adeguate per esprimere fino in fondo lo sgomento ed il senso di angoscia che una perdita così repentina genera. Rimane la volontà di esprimere, a nome mio e dell'azienda Ulss Dolomiti, una profonda partecipazione a questo dolore che ha colpito la famiglia e scosso l'intera comunità», sono le parole scelte dai vertici della struttura sanitaria per stringersi alla famiglia che ha subito un lutto così improvviso quanto inspiegabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA