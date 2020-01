L'ORIENTAMENTO

BELLUNO La scelta della scuola dove trascorrere cinque anni della propria vita richiede tempo, una riflessione approfondita e la possibilità di conoscere nel dettaglio le varie proposte formative e didattiche. Il Liceo Lollino Classico e Scientifico ha deciso per questo di aprire le proprie porte, non solo per il tradizionale appuntamento di Scuola Aperta, tutti i pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì. Sabato 18 gennaio 2020, dalle 15 alle 18, nei locali di piazza Santa Maria dei Battuti, gli insegnanti e gli studenti presenteranno gli indirizzi classico e scientifico e offriranno agli studenti delle scuole secondarie di primo grado la possibilità di frequentare i laboratori di fisica, matematica, scienze, inglese, latino e greco, per comprendere meglio quale indirizzo di studi intraprendere. Ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16, ci sarà la possibilità di avere un colloquio più approfondito e personale e di vivere in prima persona lo spirito che anima gli ambienti della scuola durante una delle attività più qualificanti dell'istituto, ovvero lo studio assistito con gli insegnanti tutor. La proposta del Liceo Lollino Classico e Scientifico comprende anche la settimana corta per il biennio, i moduli di inglese per le scienze e l'informatica, il potenziamento dell'Inglese per le certificazioni.

