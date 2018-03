L'Ordine si affida ai neolaureati: «La situazione non è così grave»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN DISACCORDOBELLUNO «La situazione non è poi così grave»: a dirlo è il presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Belluno Umberto Rossa. Il rappresentante della categoria non è tragico sul fronte della carenza di professionisti. Dopo la delibera di pochi giorni fa con cui sono stati iscritti all'albo della provincia 22 neo laureati la sua visione, sul presente, è ottimista. «La quasi totalità di questi ragazzi sono bellunesi spiega , è un bel segnale che siano tornati nel loro territorio dopo gli studi fuori città....