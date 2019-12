L'OPERAZIONE

BELLUNO Giochi per bambini sugli scaffali in vendita per le Feste, ma erano illegali. La Guardia di Finanza di Belluno ha concluso nei giorni scorsi un maxi-sequestro di 2500 articoli di origine cinese esposti nei negozi di cittadini orientali, ma che non erano adatti alla vendita in Italia.

IL SEQUESTRO

«I finanzieri del Comando Provinciale di Belluno - spiegava una nota arrivata dalle Fiamme Gialle ieri - , nell'ambito degli interventi finalizzati a prevenire la commercializzazione di prodotti potenzialmente nocivi o pericolosi per la salute posti in consumo in occasione delle festività natalizie, hanno sequestrato circa 2.500 articoli, prodotti nella Repubblica Popolare Cinese e destinati alla libera vendita, carenti dei contenuti informativi e privi della marcatura Ce».

I DATI

«Nel dettaglio - spiega la Finanza - sono stati posti sotto vincolo amministrativo: 1.877 giocattoli, 230 prodotti cartotecnici per scuola/uffici, 195 pezzi di minuteria/bigiotteria, 119 accessori per l'abbigliamento e 13 quadri esposti in vendita in violazione delle prescrizioni di sicurezza e trasparenza a tutela del consumatore». Violavano insomma quanto previsto dal cosiddetto Codice del Consumo (il decreto legislativo 206/2005) o erano privi della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari (simbolo Ce).

LE SANZIONI

«L'operazione - prosegue la nota della Finanza - si è sviluppata a seguito del quotidiano controllo del territorio effettuato dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Belluno ed è stata finalizzata a contrastare l'illecita commercializzazione di prodotti pericolosi e insicuri in coincidenza con il periodo natalizio». È stato effettuato poi l'inventario delle merci sequestrate che sono state poi messe a disposizione della Camera di Commercio di Treviso/Belluno, che procederà ad applicare le previste sanzioni.

GLI OBIETTIVI

«Il servizio - concludono le Fiamme Gialle - rientra nel quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell'economia legale finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea, oltre che alla repressione degli illeciti di natura fiscale, a tutela degli imprenditori onesti».

