L'ODISSEA BELLUNO Il testimone detenuto in Albania va sentito per rogatoria.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ODISSEABELLUNO Il testimone detenuto in Albania va sentito per rogatoria. Il processo bis per la morte in cantiere del 29enne albanese Florenc Plaku, deceduto dopo una caduta di otto metri nel condotto dell'aerazione che passava tutti quattro i piani del parcheggio interrato di via Caffi in città, si allunga ulteriormente. Il giudice Antonella Coniglio ieri ha disposto che il testimone chiave, detenuto in Albania per altre questioni, venga sentito dai magistrati locali. Una storia senza fine, quella del processo per omicidio che rischia di...