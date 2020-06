L'ODISSEA

BELLUNO Belluno-Conegliano, quasi un'ora in autostrada A27, alle 16.30 di domenica pomeriggio. Conegliano-Belluno? Oltre un'ora, sempre in autostrada e sempre ieri pomeriggio. Giornata di passione ieri sia per i bellunesi che rientravano dal mare, che per chi se ne andava dalla montagna. Ma se verso nord è stato un evento imprevisto a bloccare il traffico alle 16.30 (uno schianto poco prima di Vittorio Vento Sud, di una vettura che viaggiava contro mano), verso sud è ormai la regola. Degli infiniti lavori in galleria si parla ormai dall'inizio del 2019 e la fine viene ripetutamente annunciata. Da autostrade per l'Italia e dalla Direzione di Tronco di Udine fanno sapere che le opere in corso dovrebbero terminare nei prossimi giorni. Fino ad allora si viaggerà a una corsia in galleria Cave e in quella di Monte Baldo nel Trevigiano. Proprio questi scambi di corsia hanno innescato, ieri pomeriggio, code e rallentamenti fin dalle 16.

AUTOSTRADE

«A partire dall'8 giugno sulla A27 Venezia-Belluno - fanno sapere da Autostrade - è in corso il piano di ispezioni delle gallerie, secondo le modalità condivise con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il programma, che viene comunicato settimanalmente, si articola in fasi consecutive che richiedono chiusure del tratto alternatamente nelle due direzioni, nelle giornate a ridotto flusso di traffico». In particolare sono oggetto di una accurata ispezione tutta la superficie delle volte anche con rilievi con georadar e laser scanner, in ottemperanza al piano straordinario di assessment di tutti i tunnel della rete autostradale, le cui modalità esecutive sono state recentemente condivise e approvate dal Ministero dei Trasporti. È prevista anche la contestuale esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione segnalati dagli ispettori.

LE GALLERIE

Due le gallerie passate sotto la lente per la sicurezza di tutti in questi giorni. «Nella galleria Monte Baldo - fanno sapere da Autostrade - situata nel tratto tra Vittorio Sud e Vittorio Nord, durante le ispezioni avviate nel fornice sud è stata rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti, tuttora in corso. Le attività proseguiranno in continuità per ridurre al minimo i tempi necessari alla conclusione dei rilievi, intanto per garantire il transito su entrambi i sensi di marcia, è attivo uno scambio di carreggiata nel tratto in corrispondenza del cantiere. Nel fornice nord della galleria Cave, tra Fadalto e la barriera di Belluno, invece, stanno per concludersi lavori di manutenzione avviati in seguito alle attività di ispezione e la riapertura al traffico è prevista per i primi giorni di questa settimana». Per contenere il più possibile la durata dei lavori, vengono impiegate contemporaneamente più squadre di società esterne specializzate di ingegneria. Complessivamente quotidianamente vengono impegnati circa 50 tecnici e 10 piattaforme, oltre a tutti gli altri mezzi funzionali alla gestione della segnaletica stradale. Per l'intero periodo sono stati potenziati i presidi di viabilità. «L'attività di ispezione in corso è stata avviata ad integrazione della prima fase del piano dei controlli di sicurezza che Aspi ha attivato lo scorso gennaio su tutte le 587 gallerie della rete».

Olivia Bonetti

