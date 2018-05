CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OCCASIONELONGARONE Che fare dopo la scuola? Lavoro o università? Di solito tertium non datur. Invece a creare la terza scelta c'è Certottica. L'alternativa si chiama Academy, percorso altamente professionalizzante che permette una specializzazione esclusiva e un rapporto diretto con il mondo del lavoro. E che finora, in cinque edizioni, ha registrato il 100% di occupazione dei diplomati. Numeri da capogiro, in una provincia che fa dell'occhialeria il suo fiore all'occhiello; anzi, all'occhiale. E che da sempre fa grande affidamento sulla...