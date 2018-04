L'istituto Merlin alle famiglie «Venite al senza zaino day»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MODELLOBELLUNO Il Senza Zaino Day nazionale è ormai alle porte. Il 16 maggio sarà infatti la giornata che in tutta Italia le scuole della rete Senza Zaino dedicano ad accogliere i genitori dei bambini che frequentano le classi e le sezioni di scuola che adottano tale modello di scuola. Lavoro collaborativo, didattica laboratoriale, strategie educative per far crescere negli studenti autonomia e responsabilità, aule accoglienti e colorate Sono tanti gli ingredienti che fanno di Senza Zaino un modello di scuola innovativo e riconosciuto...