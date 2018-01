L'INTERVISTA BELLUNO Il 2017 è stato l'anno del referendum. «Il 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTABELLUNO Il 2017 è stato l'anno del referendum. «Il 2018 sarà l'anno dell'autonomi». Non c'è trucco non c'è inganno. Soprattutto, non c'è nessun dubbio nella mente di Roberto Padrin. Il presidente della Provincia analizza il percorso fatto fin qui da Palazzo Piloni (nei quattro mesi dall'inizio della sua presidenza). E traccia la rotta per i prossimi mesi. Che segneranno (o dovranno segnare: imperativo categorico) il rilancio dell'ente, sia come raccordo dei Comuni, sia come cabina di regia per le risorse che arriveranno in...