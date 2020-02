L'INTERVISTA

BELLUNO Barbara Sardella raddoppia. La dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso ha preso le redini ad interim anche di quello di Belluno. L'incarico aggiuntivo è stato siglato la settimana scorsa da Augusta Celada, direttore generale dell'ufficio scolastico del Veneto. Sardella lavorerà come reggente nel bellunese per poco di più di sette mesi. In questo lasso di tempo sarà chiamata a organizzare il nuovo anno scolastico, definendo le nomine degli insegnanti e il dimensionamento delle scuole in base al numero di iscrizioni. Dopodiché, a settembre, lascerà il posto a Massimiliano Salvador, dirigente in pectore dell'ufficio scolastico di Belluno che entrerà definitivamente in servizio una volta concluso il proprio percorso nella scuola nazionale per dirigenti della pubblica amministrazione.

UNIRE LE FORZE

«I problemi delle scuole delle province di Treviso e di Belluno sono molto simili, pur in proporzione spiega Sardella il più evidente è il calo delle iscrizioni legato alla denatalità. Registriamo un numero sempre minore di iscritti alle elementari e alle medie. Tanto che alcuni istituti comprensivi ora potrebbero scendere sotto i 600 alunni, diventando di conseguenza sottodimensionati e perdendo il preside titolare, così come il direttore dei servizi generali e amministrativi. Bisogna unire le forze per affrontare questa situazione». Unire le forze vuol dire unire anche le scuole, dove possibile, in modo da ottimizzare gli spazi, i servizi e il lavoro degli insegnanti. La dirigente non ha mai fatto mistero della necessità di puntare su nuovi poli scolastici pensati per servire più comuni, accorpando elementari e medie nelle stesse strutture. La parola d'ordine è fusione. L'ufficio scolastico provinciale non ha la possibilità di dettare la linea ai Comuni, enti proprietari degli edifici. Però caldeggia da tempo soluzioni condivise.

L'OPINIONE

«Con l'attuale numero di alunni, i plessi unici possono rappresentare la soluzione ideale per tutti: per i ragazzi, per il personale della scuola e per l'organizzazione dei servizi che girano attorno, a partire dal sistema dei trasporti ha già spiegato Sardella ci sono Comuni che hanno investito cifre importanti per costruire nuovi edifici scolastici e che poi si sono ritrovati con strutture semi-vuote. Qualche sindaco, invece, ha già intrapreso la via che porta ai plessi unici. Come ufficio scolastico, appoggiamo appieno questa ultima scelta. E ci auguriamo che anche altre amministrazioni adottino soluzioni simili«.

CORONAVIRUS

L'altro grande nodo, più che mai attuale, riguarda l'allerta per il nuovo coronavirus cinese. Ieri Sardella ha inoltrato a tutte le scuole la circolare del ministero, con annessa comunicazione delle Usl, che indica come comportarsi davanti ad alunni che rientrano in classe dopo un periodo passato in Cina. Da dicembre ad oggi sono già rientrati diversi studenti dalla Cina. Ogni situazione del genere è stata segnalata all'azienda sanitaria di riferimento conclude ora il ministero ha previsto una sorta di quarantena volontaria. I bambini e i ragazzi che rientrano possono rimanere a casa per 14 giorni (il tempo di incubazione della malattia, ndr) in modo giustificato. Non è previsto alcun obbligo. Al massimo è un suggerimento. Le Usl fanno scattare l'isolamento domiciliare, o anche il ricovero in ospedale, se necessario, solo in caso di presenza di sintomi come febbre e tosse. Ma di certo d'ora in poi tutti gli studenti di ritorno dall'oriente verranno caldamente invitati a seguire tale consiglio.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA