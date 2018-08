CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTO(Belluno) Parola d'ordine: sicurezza. Che fa rima con prevenzione. Uomini al lavoro, in questi giorni, sui greti dei fiumi e dei torrenti della Valbelluna. Squadre di operai stanno passando al setaccio il territorio per eliminare le zone nere. Ovvero tutte quelle aree in cui c'è materiale accumulato, troppa vegetazione e, comunque, le condizioni ideali per difficoltà di deflusso delle acque e possibili danni. Da Limana a Ponte nelle Alpi in questi giorni di fine agosto è tutto un fermento di motoseghe, decespugliatori e...