CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOBELLUNO Le preoccupazioni per il futuro della sanità provinciale sono entrate nella lettera inviata ieri dal deputato bellunese Roger De Menech (Pd) al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.«Con spirito di collaborazione e aperto alle soluzioni più efficaci, come sempre - si legge nella missiva inviata al Governatore -, ho voluto rappresentare il crescente disagio di amministratori, operatori sanitari, sindacati e cittadini, di fronte a scelte di cui non si capisce la ragione. La privatizzazione del pronto soccorso di...