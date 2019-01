CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOBELLUNO «Anche a me non piace la legge sulle unioni civili, ma da sindaco, ovvero da uomo di Stato, non posso permettermi di disapplicare ciò che un parlamento legifera e un presidente della Repubblica licenzia. E lo dissi in tempi non sospetti». Luca De Carlo, primo cittadino di Calalzo di Cadore e parlamentare di Fratelli d'Italia, rispolvera una sua vecchia posizione sulla legge Cirinnà, per lanciare strali ai sindaci che si rifiutano di applicare il decreto sicurezza, voluto dal ministro Salvini e diventato legge con la...