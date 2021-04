Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERROGAZIONEBELLUNO Via Sottocastello torna ad essere l'oggetto di un'interrogazione. La via finita più volte alle cronache la scorsa estate a causa dei frequenti episodi di vandalismo e a per serate proibite al limite della decenza, tanto da far intervenire spesso le forze dell'ordine, versa nel degrado. Lo denunciano i consiglieri di opposizione, Raffaele Addamiano e Andrea Stella (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia). «Passeggiata...