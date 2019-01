CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERPELLANZABELLUNO Un televisore a tubo catodico in Nevegal, mattoni e calcinacci a Sopracroda, pacchetti di sigarette e cicche a volontà un po' ovunque. Mini discariche sparse in città, ai lati delle strade, spingono il consigliere comunale Francesco Pingitore a scendere in campo. A pungolare l'amministrazione per chiedere maggior attenzione e più sanzioni. «Per almeno quattro settimane ho attraversato in lungo e in largo la città monitorando bene tutto spiega il capogruppo di Patto Belluno Dolomiti in Consiglio comunale , girando...