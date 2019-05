CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERPELLANZABELLUNO Troppe strade pericolose in periferia. Il consigliere comunale Francesco Pingitore chiede dossi e strisce pedonali rialzate. E lo fa con una interpellanza rivolta al sindaco Jacopo Massaro e all'assessore Biagio Giannone. Due, in particolare, sono le zone rosse in destra Piave, secondo il capogruppo di Obiettivo Belluno Dolomiti: la parte vecchia di Cavarzano e la curva con attraversamento pedonale davanti alla chiesa di Cusighe. «Ci sono circa quattrocento firme di cittadini a supporto della richiesta del dosso a...