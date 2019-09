CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERPELLANZABELLUNO Sospensione del servizio delle attività di custodia da parte del Comune di Belluno al Tribunale di Belluno: Francesco Pingitore presenta un'interpellanza. Il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, nel consiglio comunale di oggi chiederà al sindaco e all'assessore competente come mai si sia arrivati a togliere il servizio di custodia in Tribunale, avendo «troncato la convenzione senza averla firmata e rinnovata , come avveniva negli anni precedenti». Pingitore spiega come dal 9 settembre «uno dei due custodi sia...