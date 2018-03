CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INSEGNAMENTOYOGA PER BIMBIALLA SAN GAETANO(atr) Lo yoga, al pari della pedagogia occidentale, accompagna il bambino nel suo percorso di crescita attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità e di una personalità equilibrata, autonoma, libera da condizionamenti. Elementi che hanno spinto la scuola dell'infanzia San Gaetano di Castion a proporre una mattinata per conoscere meglio questa pratica. Lo farà martedì prossimo, durante durante l'attività didattica, con l'ausilio di una insegnante, Luisa Poto, diplomata in Yoga per bambini con...