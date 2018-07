CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVA CACCIA AL TESOROIN CENTRO(atr) «Divertiamoci in centro!». Da via Loreto a via Mezzaterra, una cinquantina di attività (Piazza Piloni e dintorni) si sono unite per creare un evento in centro storico inn programma sabato prossimo, 7 luglio. La partenza è fissata alle 16.30 nel cortile del Centro Piero Rossi (ritrovo 16.20). Chi desidera può iscriversi presso le seguenti attività: Pane burro e zucchero shop di via Psaro, libreria La Talpa in galleria Caffi, libreria Le due zitelle in Piazza Piloni, bar L'Insolita storia in via...