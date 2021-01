L'INIZIATIVA

BELLUNO SlowMachine torna a programmare. Parte oggi la campagna di raccolta fondi per sistemare Hangar 11 e finanziare l'edizione 2021 di Vertigini. Elena Strada e Rajeev Badhan non mollano. Il progetto culturale di teatro indipendente non si lascia fiaccare da un inizio d'anno infausto e guarda con ottimismo all'estate. Nel frattempo si raccolgono soldi. La struttura in lamiera all'interno dell'ex caserma Piave ha bisogno di essere adattata alle esigenze imposte dalle misure di distanziamento e per la rassegna Vertigini bisogna cercare fondi.

I FONDI

«L'Hangar l'avevamo iniziato a mettere a posto con i soldi di un bando Anci e con altri contributi esterni, mentre per il Festival non abbiamo mai avuto sostegni spiega Badhan -. Il nostro progetto è stato ora selezionato dalla piattaforma Eppela che sceglie tra chi, in passato, ha beneficiato dei fondi di Funder 35. Funziona così: al raggiungimento di quota 5mila euro otterremo altri 5mila euro dalla piattaforma». Diecimila euro in tutto per pensare di programmare l'attività 2021, quello che si potrà fare considerando l'emergenza sanitaria, e andare avanti con i lavori all'Hangar. «Lo scorso anno, a causa dei buchi di bilancio derivanti dalla stagione interrotta e a causa della mancanza di aiuti esterni il Festival è saltato prosegue Badhan -, quest'anno vorremmo assicurarlo e avremmo pensato, come periodo, a fine giugno o agli inizi di settembre». Anche in questi mesi neri, in cui l'attività culturale a teatro è sospesa, gli SlowMachine hanno cercato di essere presenti e attivi spostandosi nei social e proponendo intrattenimento di svariato tipo: dalle interviste ai lavoratori dello spettacolo fino alle letture di grandi classici come Il segreto del Bosco Vecchio.

I LAVORI

«Per poter utilizzare l'Hangar anche nei mesi freddi avremmo bisogno di installare un impianto di riscaldamento conclude il direttore artistico -, inoltre vorremmo togliere la gradinata in legno auto costruita per ottimizzare lo spazio, prevedendo di dover rispettare la distanza di un metro. Immaginiamo l'edizione 2021 di Vertigini lì dentro, sarà la festa del ritorno alla socialità, perché il teatro prima di essere cultura e intrattenimento è incontro tra persone». Oggi si parte. Chiunque può donare, anche solo pochi euro. Al raggiungimento di certe cifre, che verranno rese note oggi con la messa online della campagna, i donatori possono anche ricevere delle ricompense, come gadget di SlowMachine o benefici nei prossimi eventi che saranno organizzati.

Alessia Trentin

