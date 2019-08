CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Si gioca a scacchi, sabato, in centro città. C'è ancora oggi per iscriversi. I commercianti del gruppo Piazza Piloni e dintorni ripropongono infatti, in collaborazione con il Circolo Scacchistico Bellunese, la cervellotica sfida sul terreno bianco e nero. Lo scorso anno l'iniziativa aveva riscosso un buon successo e così i volenterosi ripropongono la seconda edizione, sabato a partire dalle 14.45. Come per la prima edizione le sedi di gioco saranno sparse in città e comprenderanno: piazza Piloni, Galleria Caffi, via...