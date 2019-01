L'INIZIATIVA BELLUNO Pasta, riso, scatolame, biscotti, frutta e verdura. In provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO Pasta, riso, scatolame, biscotti, frutta e verdura. In provincia di Belluno sono 3,5 milioni i clienti che, entrando fisicamente in un punto vendita, fanno la spesa nei supermercati del gruppo Walber. Quelli che portano l'insegna Super W, Wstore, Fresco&Tuo. I numeri la dicono già tutta. Si contano 15 supermercati e nel 2019 sono annunciate nuove aperture. L'azienda, insomma, pare girare forte nel campo alimentare. Ecco che la proprietà, per il terzo anno consecutivo, ha ribadito un'iniziativa di welfare aziendale che è...