BELLUNO Nel nome e nel ricordo di Alessio, i giovani diventano design. Si chiama I nostri occhiali Fondazione Alessio Onlus il primo concorso dell'anno bandito dalla onlus nata per ricordare Alessio Tisot. I protagonisti della proposta saranno gli studenti della classe III A MO indirizzo Tecnologia dell'occhiale del Segato di Belluno, ai quali l'iniziativa verrà presentata sabato 22. Giorno del compleanno di Alessio. A loro sarà chiesto di disegnare e realizzare a mano un modello di occhiale. «Siamo convinti che le giovani generazioni vadano supportate e aiutate prima di tutto ad affrontare un mondo che appare sempre più disattento ai loro bisogni e ai loro desideri riflette Moira Fiorot -, pertanto la Fondazione sarà anche nel 2020 sarà al fianco della scuola: luogo per noi importante e fondamentale di formazione delle giovani generazioni». Questo 2020 ha già visto la continuazione dell'impegno della Fondazione Alessio in diversi ambiti, grazie alle donazioni e al contributo del 5 per mille di molte persone. «Ricordiamo conclude Fiorot che questo contributo è essenziale per dare gambe ai tanti progetti in cui la Fondazione Alessio è presente». La proclamazione dei vincitori avverrà il 20 maggio nell'aula magna dell'Iti. I premi, per i primi sei classificati, saranno in denaro.

