L'INIZIATIVABELLUNO Lezioni di musica per bambini, un campeggio estivo per giovani musicisti e un concerto di gala. L'Associazione Proprietari Nevegal accoglie, insieme all'Associazione Amici del Nevegal, la proposta di collaborazione della Filarmonica di Belluno 1867 per un'estate all'insegna della musica e degli eventi. «Abbiamo sempre creduto nel Nevegal dichiara il presidente del sodalizio di proprietari, Daniele Ciani e adesso...