L'INIZIATIVA

BELLUNO L'appuntamento è per domani tra le 15 e le 17 al Comitato d'intesa (via del Piave, 5), con l'inaugurazione dell'iniziativa Tandem. Per l'occasione vi sarà anche la presentazione dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. L'obiettivo è di coinvolgere giovani potenzialmente interessati a scambi culturali. Dopo il primo appuntamento, gli incontri Tandem avranno luogo ogni mercoledì pomeriggio, sempre al Comitato dalle 15 alle 17. «Si tratta di conversazioni individuali o di gruppo in lingua inglese, francese o spagnola», spiega Ariela Shatku, responsabile dell'iniziativa. «Protagonisti delle conversazioni saranno i giovani volontari del progetto Corpo Europeo di Solidarietà, ora ospiti a Belluno, e provenienti da Albania, Kosovo, Spagna e Tunisia. I volontari converseranno con i presenti nella propria lingua a patto che il partecipante insegni loro a dialogare in italiano». Dunque l'obiettivo è un supporto reciproco nelle rispettive lingue, ma non solo: allo stesso tempo, c'è la possibilità di venire a conoscenza anche di una nuova cultura e di come funzionano i programmi legati all'Erasmus +, tavolta, sconosciuti ai giovani. Per questioni organizzative è necessaria l'iscrizione alla mail europa@csvbelluno.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA