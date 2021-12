Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Il nome ed il ricordo di don Elio Larese, il sacerdote scomparso lo scorso 18 marzo dopo aver contratto il Covid, continueranno a vivere non solo fra le tante persone di cui egli è stato amico, ma anche in una scuola, che a lui verrà intitolata, in Madagascar, la grande isola del continente africano. Fra i tanti elementi interessanti dell'inziativa, pare particolarmente felice ed opportuna la decisione di investire nella...