Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO I comuni di Belluno e Feltre si schierano per il Ddl Zan. Nella giornata di ieri, la Consigliera di Parità provinciale Flavia Monego ha convocato in Provincia una conferenza stampa proprio per sottolineare - a suo avviso - la necessità di schierarsi, uniti, già dal livello comunale e provinciale per sostenerne l'approvazione. Il Decreto Zan, al centro del dibattito da mesi, prevede un'integrazione sulla legge Mancini...