L'INIZIATIVA

BELLUNO Anche quest'anno la Cardiologia di Belluno parteciperà alla Festa del cuore di San Valentino. Cardiologie aperte è diventata, ormai una tradizione, messa a punto dall'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologici Ospedalieri (Anmco) e la Fondazione per il tuo Cuore, Onlus. L'iniziativa, che coinvolge oltre 200 Cardiologie su tutto il territorio nazionale, è rivolta a tutta la popolazione e vuole sensibilizzare alla prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano ancora la principale causa di morte e invalidità nei paesi occidentali.

LA PREVENZIONE

«La prevenzione rimane la migliore cura per la nostra salute - spiegano dall'Ulss Dolomiti - soprattutto per un organo importante come il cuore. In questi anni, molti cittadini l'hanno compreso e attendono queste occasioni per effettuare gli screening di prevenzione e assistere a importanti momenti di incontro con esperti di cardiologia». «La vera e propria rivoluzione sanitaria - proseguono i medici e il personale - è fare prevenzione in modo capillare, in tal modo non solo si abbattono i costi sanitari, ma soprattutto si generano la consapevolezza e la cultura della prevenzione, grazie alla quale si evitano morti improvvise e malattie croniche e invalidanti».

IL PROGRAMMA

Sabato 15 febbraio dalle ore 9 è previsto un incontro in Cardiologia a Belluno al primo piano. I partecipanti potranno seguire conferenze interattive con supporti audio-video, apprendere nozioni pratiche riguardo a come prevenire l'infarto miocardico e a riconoscerne i sintomi, ricevendo informazioni sulle ultime possibilità terapeutiche invasive (trattamento h24 con angioplastica primaria) e porre liberamente domande al personale medico e infermieristico».

