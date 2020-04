L'indennizzo c'è, anche per gli agenti e rappresentanti di commercio che in provincia sono 720. Si è concluso con successo il confronto tra la categoria e il Governo per assicurare il gruzzolo anche al settore. Fino a ieri, infatti, non era chiaro se anche questi professionisti rientrassero nelle categorie di cui si parla all'articolo 28 del Dpcm di inizio marzo. È stata la circolare diffusa ieri da Inps, a conclusione delle trattative tra Usarci Enasarco, altri sigle sindacali e il Governo, a fugare ogni dubbio e a mettere il punto definitivo alla questione decretando il via libera all'aiuto economico anche per questi lavoratori.

«Seicento euro non risolvono di certo le mancate entrate di queste settimane commenta il presidente di Belluno e regionale Franco Roccon -, ma sono comunque un aiuto. Siamo a casa, fermi al pari di negozianti e imprese, è corretto riservare anche a noi un contributo. Non abbiamo quantificato il danno, ma la quota è importante. In questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi continui su Whatsapp, c'è grande preoccupazione e i lavoratori si sentono soli. L'unità in questo momento ha pagato. In questo primo trimestre alcuni settori stanno ancora lavorando, come l'alimentare, il farmaceutico e il sanitario, ma noi in Veneto lavoriamo in ambiti di fornitura per lo più inoperativi al momento, per cui gli agenti stanno soffrendo». Per ottenere il ristoro di 600 euro una tantum se ne dovrà, naturalmente, fare richiesta in via telematica all'Inps. La novità coinvolge 240 mila agenti in Italia, 28 mila in Veneto e 720 nel Bellunese.

