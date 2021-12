L'INDAGINE

BELLUNO Sono 35 i furbetti del reddito di cittadinanza scoperti dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno (comparto spesa pubblica). Nel corso del 2021 avrebbero chiesto e ottenuto l'erogazione del contributo pur non avendo i requisiti per farlo: c'è chi si è dimenticato di dichiarare le diverse case in Toscana, chi non ha rispettato le scadenze (ad esempio il termine dello stato di disoccupazione) e ancora chi ha indicato una famiglia più numerosa di quella che aveva per rientrare nelle fasce più alte a cui corrispondono contributi più generosi. Le Fiamme Gialle hanno segnalato i 35 bellunesi alla Procura della Repubblica riuscendo a recuperare nelle casse dello Stato oltre 100mila euro. Per ottenere il reddito di cittadinanza è necessario possedere alcuni requisiti. Intanto un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare inferiore ai 9.360 euro. Colui che presenta la domanda deve essere un cittadino italiano, di uno Stato dell'Unione Europea (Ue) o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo e aver avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due senza interruzioni.

IL VAGLIO

Infine ci sono requisiti legati al patrimonio mobiliare e a quello immobiliare. Tramite una consolidata collaborazione con la direzione provinciale dell'Inps di Belluno, i finanzieri hanno controllato tutte le richieste presentate in provincia. Come? Attraverso una verifica analitica delle informazioni contenute all'interno della domanda di accesso alla specifica misura di sostegno e della correlata dichiarazione sostitutiva unica, al fine di vagliare la legittimità dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. «La serrata procedura di screening si legge nel comunicato della Guardia di Finanza ha così consentito l'individuazione sul territorio provinciale di 35 posizioni per le quali erano state fornite autodichiarazioni non veritiere, in relazione sia all'effettiva condizione di difficoltà reddituale e lavorativa sia al requisito della residenza nel territorio nazionale da almeno 10 anni, in riferimento ai diversi soggetti di nazionalità straniera».

LE PROPRIETÀ DIMENTICATE

Tra i casi più curiosi il cadorino che per accedere al contributo aveva omesso di indicare le diverse proprietà immobiliari possedute sulle colline toscane. O la cittadina straniera che, sebbene fosse ospite di una struttura di accoglienza del territorio (a carico dello Stato) e si trovasse in attesa delle procedure relative all'ottenimento dell'asilo politico, aveva deciso di compilare in modo autonomo la domanda e inoltrarla online, inserendo però dichiarazioni risultate non veritiere e attestando la propria residenza sul territorio nazionale. Ma ci sono stati anche cittadini che hanno dimenticato di dichiarare il termine dello stato di disoccupazione, peraltro scaduto da anni, e l'inizio di nuovi rapporti lavorativi retribuiti. Altri ancora hanno indicato nuclei familiari più numerosi con l'obiettivo di accedere alle fasce di contributo più elevate e vantaggiose o hanno dichiarato il falso rispetto all'effettività della convivenza familiare. Il coniuge, in alcuni casi, aveva addirittura la residenza all'estero.

DENUNCIATI

Queste persone sono state denunciate per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e segnalate all'Inps ai fini dell'immediata revoca del beneficio e del recupero di quanto già erogato, pari ad oltre 100mila euro. In parallelo, le attività di monitoraggio preventivo poste in essere sull'intera platea dei richiedenti hanno permesso l'interruzione delle procedure di assegnazione del contributo per un totale complessivo di circa 40mila euro.

Davide Piol

