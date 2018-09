L'INDAGINE BELLUNO Si fa presto a dire sicurezza. Nelle scuole è più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEBELLUNO Si fa presto a dire sicurezza. Nelle scuole è più facile insegnarla sui libri che praticarla, perché gli edifici scolastici dello Stivale non se la passano benissimo. Molti sono incerottati, moltissimi non rispondono alle ultime normative in materia di antisismica e antincendio. Pochissimi sono gli edifici nuovi, quasi tutti hanno più di qualche decennio sulla carta d'identità. Non è un'immagine apocalittica: è la fotografia scattata dal XVI Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza delle scuole in Italia.I DATIIl...